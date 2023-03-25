Можно восстановить даже в этом случае? Создатели ломающей видеокарты Diablo IV назвали способ, который должен помочь

На форуме Blizzard геймерам объяснили, что есть способ, который может помочь восстановить GPU. Необходимо выключить и полностью обесточить компьютер. Подождать пару минут и снова включить гаджет. После этого Windows может снова обнаружить видеокарту. И если это так, следует переустановить драйвера.

Если ничего не помогло, необходимо ответить на сообщение с описанием способа восстановления видеокарты на форуме Blizzard, предоставив все данные об устройстве, настройках графики, максимальной частоте кадров.

«Наша команда работает в тесном сотрудничестве с NVIDIA, чтобы определить конфигурации затронутого оборудования и собрать как можно больше данных, которые помогут в расследовании», — говорится в сообщении на форуме Blizzard.