MSI анонсировала видеокарту RTX 5090 сразу с пятью вентиляторами

Для жидкостной модели используется система HydroCool с двумя 120-мм радиаторами и продвинутыми воздушными каналами, обеспечивающая стабильную работу даже под экстремальными нагрузками.

Система также включает охлаждение памяти и возможность точной настройки вентиляторов.

Воздушная версия оснащена пятью вентиляторами STORMFORCE, использующими технологию MSI FiveFrozer.

Лопасти с текстурой «когтя» и продуманная структура корпуса гарантируют оптимальное охлаждение и снижение шума, что делает карту подходящей для интенсивного гейминга и профессиональных задач.

По словам самой MSI, обе модели предназначены для тех, кто ценит высокую производительность и надежность, обеспечивая стабильность и эффективное управление температурой даже при максимальных нагрузках.