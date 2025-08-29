MSI и Gigabyte представили первые 27" QD-OLED мониторы с частотой 500 Гц

Gigabyte AORUS FO27Q5P получил QD-OLED панель с разрешением 2560 × 1440 пикселей, временем отклика 0,03 мс и поддержкой DisplayPort 2.1 UHBR20.

Дисплей обеспечивает высокую четкость движения и глубокую цветопередачу (99% DCI-P3). Система охлаждения включает графеновую пленку, радиатор и четырехконтурную конструкцию для стабильной работы.

MSI же представила MAG 272QP QD-OLED X50 на базе 3-го поколения панелей Samsung. Монитор также работает на частоте 500 Гц, поддерживает HDR (DisplayHDR True Black 500, ClearMR 21000) и оснащен фирменной защитой MSI OLED Care, снижающей риск выгорания пикселей. Дополнительно предусмотрен режим EOTF Boost для более высокой яркости в HDR.

Обе модели позиционируются как передовые решения для киберспорта, но цены и сроки начала продаж пока не объявлены.