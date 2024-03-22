MSI отказалась выпускать показанный ранее 500 Гц монитор с MiniLED-дисплеем

Зачем тогда было травить?

Помните тот крутой 500 Гц MiniLED-монитор, который MSI представила на CES 2024? К сожалению, он, скорее всего, так и не появится на рынке.