MSI отказалась выпускать показанный ранее 500 Гц монитор с MiniLED-дисплеем

Опубликовано 22 марта 2024, 08:11
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MSI отказалась выпускать показанный ранее 500 Гц монитор с MiniLED-дисплеемЗачем тогда было травить?
Помните тот крутой 500 Гц MiniLED-монитор, который MSI представила на CES 2024? К сожалению, он, скорее всего, так и не появится на рынке.
Компания официально заявила, что MPG 272QPX, 27-дюймовый монстр с разрешением 1440p и частотой обновления 500 Гц, был «кастомным прототипом», созданным специально для выставки.
Хотя MSI не исключает возможности разработки MiniLED-мониторов в будущем, на данный момент компания не уверена, что MPG 272QPX когда-либо поступит в продажу.
Есть несколько возможных объяснений произошедшего:
- Высокая стоимость: MiniLED-технология все еще является относительно новой и дорогой.
- Сложность производства: создание 500 Гц монитора с MiniLED-подсветкой, возможно, оказалось слишком сложной задачей.
- Низкий спрос: неясно, насколько велик рынок для 500 Гц мониторов.