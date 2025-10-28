MSI показала крошечные RTX 5050 всего 147 мм длиной и с одним вентилятором

Энергопотребление составляет 130 Вт, питание подаётся через один 8-пиновый разъём. Производитель рекомендует использовать блок питания мощностью не менее 550 Вт.

MSI позиционирует RTX 5050 INSPIRE ITX как решение для компактных ПК, где нет места для крупных кулеров. Стоимость и дата начала продаж пока не объявлены.