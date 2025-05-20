MSI показала золотистую видеокарту RTX 5090 SUPRIM TITANIUM Edition с титановым корпусом

Это ответ компании на роскошную линейку Asus ROG Astral Dhahab, но в более массовом исполнении. Карта получила двухцветный кожух из золота и титана, а текстурированная матовая поверхность вокруг вентиляторов придает устройству облик ювелирного изделия.

Помимо SUPRIM TITANIUM, MSI показала и ретро-линейку, вдохновленную старыми дизайнами. Так, RTX 5060 Ti Twin Frozr 2025 OC выполнена в стиле систем охлаждения Twin Frozr II образца 2012 года, а модель RTX 5060 Cyclone получила алюминиевый радиатор, похожий на решения конца 2000-х.