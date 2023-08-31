MSI представила готовую ПК-сборку за $780

Этот ПК предлагается в пяти различных конфигурациях, объединяющих процессоры Intel с видеокартами NVIDIA.

Dark Knight и выглядит интересно, и поражает своей функциональностью. Корпус выполнен из оцинкованной стали с матовой отделкой, устойчивой к ржавчине.

Дизайн включает в себя пылезащитные панели для сбережения внутренних компонентов. Система поддерживает как жидкостное, так и воздушное охлаждение, а также оборудована RGB-подсветкой.

В основе компьютера лежит материнская плата B760M с поддержкой памяти DDR5. Интеллектуальная система питания с ядром для ускорения обеспечивает эффективную работу. Покупателям предлагается трехлетняя гарантия и обслуживание на дому.

Стартовая модель оценена в $782 и оснащена процессором i5-13400F, 16 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ хранилища и видеокартой NVIDIA RTX 4060. Для тех, кто хочет больше хранилища или лучший графический опыт, MSI предлагает дополнительные варианты.