MSI представила игровой монитор с защитой от выгорания с помощью ИИ

Модель построена на третьем поколении QD-OLED-матриц, обладает разрешением 1440p и диагональю 27 дюймов. Частота обновления достигает 500 Гц, а время отклика — 0,03 мс. Производитель обещает яркую картинку с глубоким черным и цветовым охватом 99% DCI-P3. Монитор сертифицирован по стандартам VESA ClearMR 21 000 и DisplayHDR True Black 500.

В монитор встроен датчик AI Care Sensor, который определяет присутствие человека и меняет параметры изображения, чтобы избежать выгорания пикселей. Если пользователь уходит, дисплей автоматически отключается. Эта система работает на базе процессора с нейронным модулем и датчика CMOS, постоянно отслеживающего окружающую среду.

AI Care Sensor дополняет уже существующую систему OLED Care 2.0, которая использует ряд программных методов, таких как смещение пикселей и распознавание статичных элементов интерфейса, чтобы снизить риск выгорания. Для пользователей также предусмотрена трехлетняя гарантия на OLED-выгорание.

Стоимость X50 составит $899. В продаже он появится 17 июля.