MSI представила игровой ПК MEG VISION X AI 2-го поколения

Особенностью нового устройства является 13-дюймовый сенсорный экран с разрешением FHD, интегрированный с приложением MSI AI и голосовым управлением. Встроенная система мониторинга позволяет следить за состоянием ПК и настраивать параметры дисплея напрямую через экран.

MEG VISION X AI 2-го поколения оснащен процессором Intel Core Ultra 9. Кроме того, ПК поддерживает четыре слота для оперативной памяти DDR5 UDIMM и технологию SSD Gen 5.0.

Система охлаждения Silent Storm Cooling AI использует уникальную конструкцию с независимыми воздушными камерами и умной регулировкой скорости вентиляторов. Это позволяет эффективно охлаждать не только процессор и видеокарту, но и SSD. Температура компонентов снижается на 25% по сравнению с обычными системами охлаждения.

Кроме того, MEG VISION X AI поддерживает технологию Wi-Fi 7, обеспечивающую скорость передачи данных до 5,8 Гбит/с.