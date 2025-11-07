MSI представила Portal X — утилиту для настройки подсветки материнок и RTX 50XX прямо из браузера

В отличие от привычного Mystic Light внутри MSI Center, новая утилита работает в браузере (Chrome и Edge) и не требует установки дополнительных пакетов — достаточно небольшого лаунчера из Microsoft Store.

Portal X поддерживает материнские платы серии MSI 800, видеокарты RTX 50-й серии и большинство модулей памяти с ARGB-подсветкой.

Программа позволяет менять цвета, яркость, скорость анимации и синхронизировать подсветку между устройствами. Все обновления интерфейса и драйверов выполняются автоматически онлайн.