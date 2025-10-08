MSI представила RTX 5070 Ti с разъемом питания, скрытым внутри корпуса

По характеристикам новинка идентична стандартной RTX 5070 Ti 16G VENTUS 3X. Габариты — 303 × 121 × 49 мм, система охлаждения — три вентилятора TORX 5.0. Частоты составляют 2467 МГц в обычном режиме и 2497 МГц в разгоне через MSI Center.

Стоимость и дата выхода RTX 5070 Ti VENTUS 3X PZ пока не раскрыты.