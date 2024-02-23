MSI представила сетевую карту за 49 $ с wi-fi 7

Кроме того, у карты есть съемная внешняя антенна с магнитным держателем, что позволяет ей быть размещенной рядом с корпусом компьютера для усиления сигнала.

Это предложение от MSI обещает улучшенные возможности беспроводной связи для настольных компьютеров, что может быть интересно пользователям, стремящимся повысить производительность беспроводных соединений на своих ПК. Поддержка Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4 обеспечивает высокие возможности связи и может быть особенно полезной для геймеров и профессионалов в области видеомонтажа или стриминга.