MSI представила сетевую карту за 49 $ с wi-fi 7

Опубликовано 23 февраля 2024, 19:40
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MSI представила сетевую карту за 49 $ с wi-fi 7На чипе Qualcomm NCM 865
Компания MSI выпустила новую сетевую карту под названием «Herald BE NCM865» с поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4 по цене $ 49. Эта карта, основанная на чипе Qualcomm NCM 865, поддерживает беспроводной стандарт Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be) с частотами 6 ГГц, 5 ГГц и 2.4 ГГц, обеспечивая ширину полосы 320 МГц и максимальную скорость 5.8 Гбит/с.
Кроме того, у карты есть съемная внешняя антенна с магнитным держателем, что позволяет ей быть размещенной рядом с корпусом компьютера для усиления сигнала.
Это предложение от MSI обещает улучшенные возможности беспроводной связи для настольных компьютеров, что может быть интересно пользователям, стремящимся повысить производительность беспроводных соединений на своих ПК. Поддержка Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4 обеспечивает высокие возможности связи и может быть особенно полезной для геймеров и профессионалов в области видеомонтажа или стриминга.