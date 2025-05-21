MSI возродила культовые TWIN FROZR и CYCLONE — ретро-дизайн на базе RTX 5060 Ti

MSI возродила культовые TWIN FROZR и CYCLONE — ретро-дизайн на базе RTX 5060 TiРетро-геймеры, ваш выход
TWIN FROZR получил гибридный радиатор из меди и алюминия, два 7-лопастных вентилятора Stormforce, никелированную медную пластину и цельный металлический бэкплейт.
Кулер визуально отсылает к Twin Frozr II из 2012 года, но уже адаптирован под современные требования по охлаждению. MSI даже переработала PCB специально под эту карту.
CYCLONE вернулся в виде модели RTX 5060 Ti CYCLON VISUAL OC — с массивным центральным вентилятором и круглым OLED-дисплеем, который отображает анимации Dragon Lucky. Сам кулер — дань Cyclone I/II, актуальному в 2010–2011 годах, но теперь с современными компонентами и визуальной подачей.
MSI пока не раскрыла ни дату старта продаж, ни цены, но судя по кастомной плате и оформлению, компания всерьёз нацелена на запуск обеих моделей в розницу.