MSI выпустила готовый ПК Infinite E1 со встроенным процессором Intel Core i5 и DDR4-памятью

Новинка построена на платформе LGA 1700 и использует память DDR4, что сегодня становится все более редким для новых систем. Но также такой подход позволяет снизить итоговую стоимость.

В основе ПК лежит встроенный-процессор Intel Core i5-13400EF с 10 ядрами и 16 потоками. Его базовые частоты ниже, чем у обычного i5-13400F. Сам формат таких CPU чаще встречается в корпоративных и промышленных решениях, чем в потребительских десктопах. В качестве чипсета используется H610.