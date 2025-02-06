MSI выпустит бюджетные материнские платы AM5 B850 для процессоров Ryzen X3D

В линейке MSI появятся несколько моделей для различных форматов корпусов. Например, будет представлена плата MSI MPG B850I Edge WIFI с форм-фактором Mini-ITX, которая подойдет для компактных систем. Также в продажу поступят несколько материнских плат из серии PRO, включая MSI PRO B850M-P WIFI и MSI PRO B850M-B, с форм-факторами M-ATX. Для более крупных ПК разработана версия MSI B850 Gaming PLUS WIFI PZ с форм-фактором ATX.

Все новые платы MSI будут поддерживать WIFI 7, PCIe Gen 5, M.2 слоты и возможности для разгона процессора и памяти. Кроме того, в них будет реализована поддержка 5G LAN для обеспечения высокой скорости передачи данных.