MSI выпустит бюджетные материнские платы AM5 B850 для процессоров Ryzen X3D

Опубликовано 06 февраля 2025, 20:041 мин.
MSI выпустит бюджетные материнские платы AM5 B850 для процессоров Ryzen X3DНовые платы с поддержкой Wi-Fi 7 и PCIe Gen5
MSI готовит к выпуску новые бюджетные материнские платы AM5 с чипсетом B850, которые будут подходить для сборки игровых ПК на базе процессоров Ryzen X3D. Эти модели, по информации источников, появятся на рынке в 2025 году.
В линейке MSI появятся несколько моделей для различных форматов корпусов. Например, будет представлена плата MSI MPG B850I Edge WIFI с форм-фактором Mini-ITX, которая подойдет для компактных систем. Также в продажу поступят несколько материнских плат из серии PRO, включая MSI PRO B850M-P WIFI и MSI PRO B850M-B, с форм-факторами M-ATX. Для более крупных ПК разработана версия MSI B850 Gaming PLUS WIFI PZ с форм-фактором ATX.
Все новые платы MSI будут поддерживать WIFI 7, PCIe Gen 5, M.2 слоты и возможности для разгона процессора и памяти. Кроме того, в них будет реализована поддержка 5G LAN для обеспечения высокой скорости передачи данных.