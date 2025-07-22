MSI выпустит новые материнские платы Project Zero со скрытым подключением кабелей

Инсайдер @momomo_us раскрыл три модели на базе чипсетов Intel B860 и AMD B850: PRO B860M-A WIFI PZ, PRO B860M-VC WIFI PZ и PRO B850M-A WIFI PZ. Последняя из них уже засветилась в базе обновлений AGESA для AMD, что подтверждает достоверность утечки.

Особенностью Project Zero является размещение большинства разъемов питания и подключения кабелей на обратной стороне PCB, что упрощает укладку кабелей и улучшает внешний вид сборки.

MSI PRO B850M-A WIFI PZ выполнена в серебристо-белой расцветке и получила 8+4-контактное питание CPU, четыре слота DDR5 и четыре полноразмерных PCIe-слота.