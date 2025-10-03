MSI заявила, что ее новые AM5-материнки готовы к «процессорам будущего», в том числе к AMD Zen 6

Представитель компании подтвердил в Discord, что все модели линейки «Future CPU Ready», что соответствует стратегии AMD по долгосрочной поддержке сокета AM5.

Напомним, платформа AM5 дебютировала вместе с процессорами Ryzen 7000 на базе Zen 4 и уже получила поддержку чипов Zen 5 в серии Ryzen 9000, а также APU Ryzen 8000G. Zen 6, по слухам, выйдет во II половине 2026 года и станет третьим поколением CPU, совместимым с AM5.

MSI также готовит MAX-варианты плат с увеличенным 64 МБ BIOS и внешним генератором BCLK для стабильной работы и упрощённого обновления прошивок под новые процессоры.

Партнёры AMD уже тестируют ранние образцы Zen 6, что подтверждает активную подготовку рынка к следующему поколению чипов.