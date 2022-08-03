Муртазин предсказал подорожание электроники в два раза, если Китай захватит Тайвань

По словам эксперта, просто так торговой войны не будет. Та же Apple продаётся в Китае. На Тайване сосредоточены самые передовые технологии производства полупроводников, но в случае малейшей проблемы возросшая вдвое цена «очень быстро станет реальностью». Поэтому всё не так просто, если TSMC перейдёт под китайское управление.

Муртазин уверен, что у США, которые хотят достичь независимости в производстве полупроводников, ничего не получится. Кроме огромных денег — триллионов долларов — это ещё и время — 5-10 лет. «Тем более политика Америки очень простая и построена на том, что частные компании за свои деньги всё это строят — в любом секторе экономики всегда происходило именно так», — отметил эксперт.

При этом даже один из ведущих мировых производителей, Samsung, просто не сможет подхватить объёмы производства TSMC. И в целом ситуация может сложиться не лучшим образом для всех отраслей во всём мире.