На аукцион выставили компьютер Apple-1, с которого началась история компании

Изначально компьютер был продан за $666, на аукционе его могут продать за $200 тысяч. Эту модель называют легендарной — с неё началась история Apple как всемирно известного вендора.

Модель, представленная на аукционе, который продлится до 24 августа, поставляется в корпусе, изготовленном на заказ и со встроенной клавиатурой. Этот компьютер восстановлен до полностью работоспособного состояния.

Сделаны эти ПК были в количестве 200 штук в 1976-1977 годах; 175 были проданы. Стив Джобс и Стив Возняк собирали их в гараже. Модель, выставленная на продажу, подписана Возняком.