На CES 2025 представят новое поколение ИИ-улучшалки графики в играх NVIDIA DLSS

На CES 2025 представят новое поколение ИИ-улучшалки графики в играх NVIDIA DLSSCES 2025 обещает быть очень интересной
Главным событием станет демонстрация продвинутого DLSS (вероятно, DLSS 4), которое предложит улучшенное качество изображения и более высокие частоты кадров.
Также на выставке покажут усовершенствованное нейронное рендеринг-ускорение. Эта технология обещает революцию в обработке и отображении графики на видеокартах нового поколения.
Среди других анонсированных улучшений — усовершенствованная трассировка лучей и ИИ-решения для оптимизации производительности и энергоэффективности.
Кроме флагманских моделей, таких как iChill Frostbite и X3, ожидается выход серии White и Small Form Factor, что намекает на выпуск видеокарт среднего уровня.
Участие Inno3D подтверждает амбициозные планы NVIDIA, которая готовится представить ключевые инновации в ИИ и графических технологиях.