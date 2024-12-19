На CES 2025 представят новое поколение ИИ-улучшалки графики в играх NVIDIA DLSS

Главным событием станет демонстрация продвинутого DLSS (вероятно, DLSS 4), которое предложит улучшенное качество изображения и более высокие частоты кадров.

Также на выставке покажут усовершенствованное нейронное рендеринг-ускорение. Эта технология обещает революцию в обработке и отображении графики на видеокартах нового поколения.

Среди других анонсированных улучшений — усовершенствованная трассировка лучей и ИИ-решения для оптимизации производительности и энергоэффективности.

Кроме флагманских моделей, таких как iChill Frostbite и X3, ожидается выход серии White и Small Form Factor, что намекает на выпуск видеокарт среднего уровня.

Участие Inno3D подтверждает амбициозные планы NVIDIA, которая готовится представить ключевые инновации в ИИ и графических технологиях.