На что способна видеокарта AMD 7-летней давности с 2 ГБ памяти в современных играх

На что способна видеокарта AMD 7-летней давности с 2 ГБ памяти в современных играхПроизошло ли чудо?
Например, немало тех, кто покупает более старые модели видеоадаптеров. Именно для них и был проведён свежий тест Radeon R9 370 с 2 ГБ видеопамяти. Энтузиасты решили выяснить, на что способна эта модель в реалиях 2022 года.
Для этого видеокарту протестировали в 18 актуальных играх. На помощь ей пришли материнская плата ASUS TUF B450-PRO GAMING и 16 ГБ оперативной памяти DDR4-3600. В качестве процессора был выбран Ryzen 3800X.
Ожидаемо, лучше всего Radeon R9 370 показала себя в Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive, Fortnite, World of Tanks и Warframe. При этом также пользователи могут сыграть с её помощью в Escape From Tarkov, PUBG и ARK: Survival Evolved.
Но если говорить о свежих новинках, то здесь модель 2015 года показала себя не с лучшей стороны. Часть из них отказалась работать, часть демонстрировала неиграбельно низкий фреймрейт даже при разрешении 720p.