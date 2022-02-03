На что способна видеокарта AMD 7-летней давности с 2 ГБ памяти в современных играх

Например, немало тех, кто покупает более старые модели видеоадаптеров. Именно для них и был проведён свежий тест Radeon R9 370 с 2 ГБ видеопамяти. Энтузиасты решили выяснить, на что способна эта модель в реалиях 2022 года.

Для этого видеокарту протестировали в 18 актуальных играх. На помощь ей пришли материнская плата ASUS TUF B450-PRO GAMING и 16 ГБ оперативной памяти DDR4-3600. В качестве процессора был выбран Ryzen 3800X.