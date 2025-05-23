Компьютеры
Опубликовано 23 мая 2025, 08:20
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На Computex 2025 представили рекордно мощный блок питания — 3300 Вт и Cybenetics Platinum

Такой явно не каждому понадобится
На выставке Computex 2025, компания Super Flower показала самый мощный ATX-блок питания среди представленных — модель SP-3300F14HP 3.1 на 3300 Вт, сертифицированную по стандарту Cybenetics Platinum.
На Computex 2025 представили рекордно мощный блок питания — 3300 Вт и Cybenetics Platinum
© ITHome

Новинка соответствует требованиям ATX 3.1 и PCIe CEM 5.1, использует исключительно японские конденсаторы и комплектуется компонентами Infineon.

Помимо него, на стенде компании также показали 2800-ваттную версию с сертификатом Titanium. Обе модели превзошли по мощности решения от SeaSonic и Segotep, став рекордсменами среди выставленных ATX-решений.

На Computex 2025 представили рекордно мощный блок питания — 3300 Вт и Cybenetics Platinum
© ITHome

Также Super Flower продемонстрировала:

  • вентилятор Megacool с возможностью реверсивного вращения,
  • новый корпус,
  • кулеры серии Vortex для воздушного охлаждения.

Блоки питания ориентированы на самые требовательные сборки — например, с несколькими RTX 5090. О сроках старта продаж пока не сообщается.

Источник:ITHome
Автор:Булат Кармак
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