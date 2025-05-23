На Computex 2025 представили рекордно мощный блок питания — 3300 Вт и Cybenetics Platinum

Новинка соответствует требованиям ATX 3.1 и PCIe CEM 5.1, использует исключительно японские конденсаторы и комплектуется компонентами Infineon.

Помимо него, на стенде компании также показали 2800-ваттную версию с сертификатом Titanium. Обе модели превзошли по мощности решения от SeaSonic и Segotep, став рекордсменами среди выставленных ATX-решений.