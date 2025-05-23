На Computex 2025 представили рекордно мощный блок питания — 3300 Вт и Cybenetics Platinum

Опубликовано 23 мая 2025, 08:201 мин.
На Computex 2025 представили рекордно мощный блок питания — 3300 Вт и Cybenetics PlatinumТакой явно не каждому понадобится
На выставке Computex 2025, компания Super Flower показала самый мощный ATX-блок питания среди представленных — модель SP-3300F14HP 3.1 на 3300 Вт, сертифицированную по стандарту Cybenetics Platinum.
Новинка соответствует требованиям ATX 3.1 и PCIe CEM 5.1, использует исключительно японские конденсаторы и комплектуется компонентами Infineon.
Помимо него, на стенде компании также показали 2800-ваттную версию с сертификатом Titanium. Обе модели превзошли по мощности решения от SeaSonic и Segotep, став рекордсменами среди выставленных ATX-решений.
Также Super Flower продемонстрировала:
- вентилятор Megacool с возможностью реверсивного вращения,
- новый корпус,
- кулеры серии Vortex для воздушного охлаждения.
Блоки питания ориентированы на самые требовательные сборки — например, с несколькими RTX 5090. О сроках старта продаж пока не сообщается.