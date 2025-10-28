На фоне прекращения поддержки Windows 10 резко выросли продажи компьютеров Apple

По данным источника, этот процесс оказался весьма выгодным для Apple, которая увеличила объём поставок в третьем квартале 2025 года на 14,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Общий рынок ПК также показал положительную динамику, увеличившись на 8,1%. Такой рост был во многом обусловлен необходимостью обновления оборудования для соответствия требованиям Windows 11. Кроме того, производители увеличили запасы в ожидании возможных изменений в импортных пошлинах.

Лидерами по росту поставок стали Lenovo и Apple, чьи объёмы увеличились на 17,4% и 14,9% соответственно. Другие крупные игроки, такие как Asus и HP, также показали положительную динамику, увеличив свои поставки на 14% и 10% соответственно. В то же время поставки Dell снизились на 0,9%.

При этом ПК с ИИ-функционалом пока не стали ключевым фактором роста рынка. Об этом говорит рост продаж компьютеров Apple, которые не имеют такого развитого ИИ, как Copilot в Windows 11. Аналитики считабют, что это отражение того, что пользователи по-прежнему отдают предпочтение устройствам с важными характеристиками, такими как увеличенный объём оперативной памяти или хранилища.