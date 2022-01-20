На компьютерах Apple с процессором М1 обнаружили первый вирус

Компьютеры
Вчера в 23:10
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На компьютерах Apple с процессором М1 обнаружили первый вирусИ довольно опасный
Специалисты компании Intezer, специализирующейся на кибербезопасности, ещё летом 2021 года обнаружили новый вирус — SysJoker. Cчиталось, что новый зловред работает только на Windows и Linux, но оказалось, что это ПО эффективно и на компьютерах под управлением macOS.
Зловред распространяется под видом видеофайла, но на самом деле является универсальным двоичным файлом, содержащим сборки Intel и arm64. Это означает, что вирус может работать на любом компьютере Apple Silicon.
Это один из первых серьёзных вирусов, способных работать на macOs. Это универсальное приложение, которое связывается с сервером для получения полезной нагрузки, т.е. его можно использовать для широкого спектра атак. Кроме того, SysJoker прописывается в каталоге, чтобы запускаться при каждом перезапуске компьютеров Apple с процессорами Intel и М1.
Отмечается, что вирусы для компьютеров Apple пока ещё редки, но эти угрозы набирают всё большие обороты.
Источник: 9to5mac