На компьютерах Apple с процессором М1 обнаружили первый вирус

Зловред распространяется под видом видеофайла, но на самом деле является универсальным двоичным файлом, содержащим сборки Intel и arm64. Это означает, что вирус может работать на любом компьютере Apple Silicon.

Это один из первых серьёзных вирусов, способных работать на macOs. Это универсальное приложение, которое связывается с сервером для получения полезной нагрузки, т.е. его можно использовать для широкого спектра атак. Кроме того, SysJoker прописывается в каталоге, чтобы запускаться при каждом перезапуске компьютеров Apple с процессорами Intel и М1.

Отмечается, что вирусы для компьютеров Apple пока ещё редки, но эти угрозы набирают всё большие обороты.