На компьютере Apple с собственным процессором нашли первый вирус

Напомним, что сам компьютер с чипом Apple M1, который, в свою очередь, работает на базе архитектуры ARM, был выпущен прошлой осенью. Специалист обратил внимание на то, что злоумышленники воспользовались известным вирусом Pirrit, пересобрав его под ARM. Отмечается, что базовые средства защиты и проверки, ввиду своей настроенности под старые компьютеры, работать не будут.

Известно, что работа вируса заключается в показе рекламы и сборе информации пользователей из браузера. Его создатели получают выгоду с каждого показа и перепродажи собранных данных компаниям.

На данный момент Apple уже ограничила проникновение этой вариации вируса, однако вся ситуация может быть признаком того, что в будущем на компьютерах производителя будут появляться новые вирусы.