На маломощной видеокарте GeForce GT 1010 опробовали современные игры

Тестовый стенд включал процессор Ryzen 5 5600X, оперативную память 16 ГБ DDR4, видеокарту Nvidia GT 1010, корпус Open Mod Case.

Всего участвовало в тестировании 40 проектов. Среди них были Baldur's Gate 3, Diablo IV, Fifa 22, Battlebit, Cyberpunk 2077, Battlefield V, Assassin's Creed Odyssey, One Piece Odyssey, Dota 2, Fifa 24, Far Cry V, Genshin Impact, Warframe, Horizon Zero Dawn, Gta V, Rocket League, Witcher 3, Sons of the Forest, Overwatch 2, Apex Legends, Red Dead Redemption, Honkai Star Rail, Minecraft, Palworl, Fortnite, PUGB, Forza Horizon 5, CS 2, CS:GO, Valorant, Battlefield 1, Ark Survival, League of Legends, Metro Еxodus, Call of Duty, Need for Speed Heat, Resident Evil 3, Rainbow Six Siege, Watch Dogs 2, Forza Horizon 4, Days Done, Devil May Cry 5, Atomic Heart, Subnautica Sub Zero.

Baldur's Gate 3 запускалась в 1080р с графикой Low. Средняя частота кадров в ней составляла 25 к/с.

Fifa 2 тестировалась в 720р с пресетом Low. В среднем удалось получить в этой игре 57 к/с.

Battlebit шла в 1080р с пресетом Low. Средняя производительность здесь равнялась 68 к/с.

Cyberpunk 2077 запускалась в разрешении 664р. Средний FPS в этой игре находился на уровне 19 к/с.

Battlefield V тестировалась в 720р с низким пресетом. Средняя частота кадров здесь составляла 30 к/с.