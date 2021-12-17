На официальном сайте Intel опубликовали утечку о процессорах и видеокартах будущего

Компьютеры
Сегодня в 18:44
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На официальном сайте Intel опубликовали утечку о процессорах и видеокартах будущегоКоторые должны выйти в 2024 году
Компания Intel на своём сайте опубликовала тест-драйвер Intel NUC Kit 11th Gen driver 30.0.101.9999, поддерживающий оборудование, которое должно выйти не раньше 2024 года.
Речь идёт о процессорах Raptor Lake, Meteor Lake, Arrow Lake и Lunar Lake. Ни один из чипов ещё не был заявлен к выпуску.
Также в публикации сказано о видеокарте Intel DG3 под названием Elasti. Согласно информации, видеокарта будет интегрированной. Сначала количество ядер будет удвоено, а в последствии увеличено в четыре раза.
Эксперты ряда американских технологических изданий оценили утечку Intel, но до сих пор не сошлись во мнении, сделала это компания намеренно или случайно.
Источник: Videocardz