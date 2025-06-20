На ПК с Windows появится функция перехода на облако в случае поломки устройства

На ПК с Windows появится функция перехода на облако в случае поломки устройстваMicrosoft будет переводить на облачные ПК
Это новый сервис Microsoft, предоставляющий предварительно настроенные облачные ПК. Согласно информации издания The Register, резервные облачные ПК будут предварительно загружены приложениями Microsoft 365 и пользовательскими политиками безопасности, для пользователя ничего не изменится.
Виртуальные машины будут отображаться как обычные ПК в инструменте Microsoft Intune для управления конечными точками. Windows 365 Reserve предоставляет доступ к облачному ПК на 10 дней в году, функция платная, но стоимость не раскрывается.
Облачные ПК могут быть спасением в случае потери или поломки компьютера. К тому же Microsoft изменила настройки безопасности по умолчанию для облачных ПК, «отключив некоторые перенаправления, такие как USB и буфер обмена», и добавив «безопасность на основе виртуализации для лучшей защиты от кражи учётных данных и эксплойтов на уровне ядра», отмечает источник.
Сейчас Microsoft проводит предварительную оценку облачных приложений Windows 365 для безопасного доступа к приложениям на облачных ПК.