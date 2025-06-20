На ПК с Windows появится функция перехода на облако в случае поломки устройства

Это новый сервис Microsoft, предоставляющий предварительно настроенные облачные ПК. Согласно информации издания The Register, резервные облачные ПК будут предварительно загружены приложениями Microsoft 365 и пользовательскими политиками безопасности, для пользователя ничего не изменится.

Виртуальные машины будут отображаться как обычные ПК в инструменте Microsoft Intune для управления конечными точками. Windows 365 Reserve предоставляет доступ к облачному ПК на 10 дней в году, функция платная, но стоимость не раскрывается.

Облачные ПК могут быть спасением в случае потери или поломки компьютера. К тому же Microsoft изменила настройки безопасности по умолчанию для облачных ПК, «отключив некоторые перенаправления, такие как USB и буфер обмена», и добавив «безопасность на основе виртуализации для лучшей защиты от кражи учётных данных и эксплойтов на уровне ядра», отмечает источник.

Сейчас Microsoft проводит предварительную оценку облачных приложений Windows 365 для безопасного доступа к приложениям на облачных ПК.