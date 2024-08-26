На продажу выставили древний 50-летний компьютер IBM весом 10 тонн

Этот уникальный лот включает в себя обширный набор техники IBM, выпущенной в 1959 году. Устройство стало революционным для своего времени благодаря использованию транзисторов вместо ламп.

Такой подход значительно повысил скорость, эффективность и надежность по сравнению с предыдущими моделями.