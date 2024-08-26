На продажу выставили древний 50-летний компьютер IBM весом 10 тонн

Опубликовано 26 августа 2024, 07:08
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На продажу выставили древний 50-летний компьютер IBM весом 10 тоннВ свое время революционное устройство
На аукционе Christie’s выставили на продажу 50-летний компьютер IBM 7090 Mainframe, который весит около 10 тонн.
Этот уникальный лот включает в себя обширный набор техники IBM, выпущенной в 1959 году. Устройство стало революционным для своего времени благодаря использованию транзисторов вместо ламп.
Такой подход значительно повысил скорость, эффективность и надежность по сравнению с предыдущими моделями.
Компьютер был приобретен сооснователем Microsoft Полом Алленом в 2017 году у исследовательского центра в Австралии и сейчас находится в Сиэтле.
Ожидаемая цена составляет от $40 000 до $60 000. В комплект входят различные периферийные устройства и оборудование, такие как консоли управления, магнитные ленты, принтеры и даже инструкции по эксплуатации.