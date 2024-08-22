На рынке появится новое поколение памяти HBM: производительность вырастет в 30 раз

Опубликовано 22 августа 2024, 16:30
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На рынке появится новое поколение памяти HBM: производительность вырастет в 30 разПамять выпустит SK Hynix — конкурент Samsung
Южнокорейская компания SK Hynix готовится к запуску серийного производства нового поколения скоростной памяти HBM. Производительность должна вырасти в 20-30 раз.
© SK Hynix / WccfTech
Об это на форуме SK Icheon Forum 2024 сообщил вице-президент чипмейкера. Вендор борется со своим прямым конкурентом — Samsung. Обе компании намерены успеть к выходу ускорителей NVIDIA на архитектуре Rubin. Судя по всему, SK Hynix опережает Samsung: производство может быть запущено уже в течение 2025 года, тогда как конкурент начнёт производить память HBM к концу 2025.
Представитель SK Hynix заявил, что речь идёт о поколении памяти HBM4: стандартизация этих микросхем уже подходит к завершению. Причём информацией вендора уже заинтересовались Apple, Google, Microsoft и NVIDIA.