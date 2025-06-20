На сайтах Apple, Microsoft и других компаний появились мошеннические телефоны

Афера позволяет обойти проверку адреса в браузере. Да;е если пользователь введёт настоящий адрес, защиты при такой фишинговой уловке нет из-за её скрытности.

Злоумышленники покупают рекламу в Google, которая содержит поддельные номера телефонов. Google позволяет добавлять параметры к адресу сайта, которые не отображаются в объявлении. И фишинговые номера телефонов вставляются на страницу, которую видит жертва. Техника работает на большинстве браузеров и против большинства сайтов.

По иронии одной из жертв мошенников стал ресурс Malwarebytes.com; компания занимается разработкой решений кибербезопасности. Сайт компании также пострадал от аферы с подставными номерами, но недавно начал фильтровать вредоносные параметры. Теперь Malwarebytes уведомляет пользователей о таких мошеннических ссылках.

Злоумышленники могут использовать поддельные номера телефонов для получения доступа к финансовым счетам и кражи средств. Рекомендуется не кликать на ссылки в Google-рекламе и использовать органические результаты поиска — то что будет выдано по запросу.