Компьютеры
Опубликовано 20 июня 2025, 18:45
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На сайтах Apple, Microsoft и других компаний появились мошеннические телефоны

Но заметить это трудно
Издание ArsTechnica предупредило, что в США, возможно, и в других странах, мошенники добавляют поддельные номера телефонов на официальные веб-страницы техногигантов Apple, PayPal, Netflix и других компаний.
На сайтах Apple, Microsoft и других компаний появились мошеннические телефоны
© Storyset / Freepik

Афера позволяет обойти проверку адреса в браузере. Да;е если пользователь введёт настоящий адрес, защиты при такой фишинговой уловке нет из-за её скрытности.

Злоумышленники покупают рекламу в Google, которая содержит поддельные номера телефонов. Google позволяет добавлять параметры к адресу сайта, которые не отображаются в объявлении. И фишинговые номера телефонов вставляются на страницу, которую видит жертва. Техника работает на большинстве браузеров и против большинства сайтов.

По иронии одной из жертв мошенников стал ресурс Malwarebytes.com; компания занимается разработкой решений кибербезопасности. Сайт компании также пострадал от аферы с подставными номерами, но недавно начал фильтровать вредоносные параметры. Теперь Malwarebytes уведомляет пользователей о таких мошеннических ссылках.

Злоумышленники могут использовать поддельные номера телефонов для получения доступа к финансовым счетам и кражи средств. Рекомендуется не кликать на ссылки в Google-рекламе и использовать органические результаты поиска — то что будет выдано по запросу.

Источник:ArsTechnica
Автор:Андрей Кадуков
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