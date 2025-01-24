На сайте Intel появился «народный» процессор Core Ultra 3 205, но быстро пропал оттуда

Опубликовано 24 января 2025, 07:331 мин.
На сайте Intel появился «народный» процессор Core Ultra 3 205, но быстро пропал оттудаСтранный ход
Intel неожиданно добавила на свой сайт информацию о новом процессоре Core Ultra 3 205 — младшей модели в серии Core Ultra.
Однако вскоре все данные были удалены, вызвав вопросы у пользователей.
Процессор оснащён 8 ядрами (4 производительных Lion Cove и 4 энергоэффективных Skymont) и имеет теплопакет (TDP) 57 Вт, что меньше стандартных 65 Вт для подобных моделей.
Boost-частоты составляют 4.9 ГГц для производительных ядер и 4.4 ГГц для энергоэффективных. Графическое ядро Intel Xe представлено всего двумя активными ядрами из четырёх возможных.
Core Ultra 3 205 заменяет линейки Pentium и Celeron, позиционируясь как бюджетное решение для настольных ПК.
Intel подтвердила выпуск этой модели, но причины её удаления с сайта остаются неясными. Ожидается, что процессор станет доступным в I квартале 2025 года, если его запуск не будет отменён.