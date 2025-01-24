На сайте Intel появился «народный» процессор Core Ultra 3 205, но быстро пропал оттуда

Однако вскоре все данные были удалены, вызвав вопросы у пользователей.

Процессор оснащён 8 ядрами (4 производительных Lion Cove и 4 энергоэффективных Skymont) и имеет теплопакет (TDP) 57 Вт, что меньше стандартных 65 Вт для подобных моделей.

Boost-частоты составляют 4.9 ГГц для производительных ядер и 4.4 ГГц для энергоэффективных. Графическое ядро Intel Xe представлено всего двумя активными ядрами из четырёх возможных.