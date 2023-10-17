На скольки компьютерах установлена Windows 11

Это означает, что Microsoft потребовалось около двух лет, чтобы достичь отметки в 400 млн девайсов на базе новейшей операционной системы. Для сравнения, Windows 10 достигла этой же отметки всего за год после своего запуска в 2015 году и к 2020 году преодолела рубеж в 1 млрд устройств.

Однако стоит отметить, что быстрое распространение Windows 10 было обусловлено бесплатной политикой обновления для пользователей Windows 8.1 и большинства пользователей Windows 7.

В то же время Windows 11 предъявляет более строгие требования к оборудованию, что, вероятно, замедлило её распространение.