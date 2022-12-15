На смену каким видеокартам придёт NVIDIA RTX 4070 Ti

Речь идёт о Geekbench, в базе данных которого засветилась новинка. Судя по ней, видеокарта будет иметь 60 вычислительных блоков, 7680 ядер CUDA, а также 12 ГБ видеопамяти и ядра частотой в 2730 МГц.

Что интересно, в бенчмарке OpenCL новинка набрала 214 654 балла. Это ставит её между RTX 3090 и RTX 3090 Ti по производительности. Утверждается, что она предлагает 60% производительности RTX 4090 и на 46% быстрее своей предшественницы.

Но есть и пара «но». Например, RTX 4070 Ti будет на 50% дороже прошлогодней модели. За неё попросят около 900 долларов.