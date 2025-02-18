На старте продаж видеокарта GeForce RTX 5070 Ti будет в дефиците

В США официальная стоимость новинки — 749 долларов (примерно 5441 юань). Однако в Китае цены на старте могут достигать 8000 юаней (около 1100 долларов). Ограниченные запасы делают RTX 5070 Ti малодоступной для игровых ПК. Однако эксперты предполагают, что если поставки RTX 5070 Ti будут постепенно пополняться в будущем, то можно ожидать падение цены

На зарубежных площадках RTX 5070 Ti уже появилась в каталоге. В зависимости от продавца стоимость может варьироваться: одни ритейлеры придерживаются рекомендованной цены, другие устанавливают более высокий прайс.