На выставке электроники представили компьютер — точную копию Tesla Cybertruck

Автор разработки — компания Jumper Tech. Подробностей о характеристиках нет; известно только, что это мини-ПК. Корпус описан как функциональный: все четыре двери открываются, фары светятся. При этом одна из дверей — кнопка включения, а когда фары загораются, это говорит об активности устройства.

Компьютер оснащён одним разъёмом USB Type-A, двумя USB Type-C и одним портом HDMI. Панель с этими интерфейсами расположена под задним бампером.

Ни цены, ни сроков начала продаж не приводится. По мнению обозревателей портала Videocardz, скорее всего, это демонстрационная версия, которая создавалась только для выставки.