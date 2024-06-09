На выставке представили компьютерную мышь, работающую на энергии конденсатора

Мышь заряжается от суперконденсатора, который генерирует энергию в двух режимах — быстрой и полной зарядке. Быстрая зарядка занимает порядка трёх минут, полная — пять. После этого, на полном заряде, гаджет может работать без подзарядки в течение семи дней.

Работа суперконденсатора рассчитана на 100 тысяч циклов зарядка-разрядки. По подсчётам экспертов, в таком случае время работы мыши может длиться «тысячи лет».

Мышь имеет пластиковый корпус, весит всего 66 граммов, оснащена датчиком PAW3395 с разрешением до 26 тысяч точек на дюйм, а клавиши устройства рассчитаны на 80 млн нажатий.