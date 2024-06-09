На выставке представили компьютерную мышь, работающую на энергии конденсатора

Опубликовано 09 июня 2024, 11:15
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На выставке представили компьютерную мышь, работающую на энергии конденсатораУстройство может проработать «тысячи лет»
На вставке электроники Computex 2024 компания iRocks представила необычный девайс — компьютерную мышь M31R Plus, не имеющую ни аккумулятора, ни разъёма для подключения к сети.
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Мышь заряжается от суперконденсатора, который генерирует энергию в двух режимах — быстрой и полной зарядке. Быстрая зарядка занимает порядка трёх минут, полная — пять. После этого, на полном заряде, гаджет может работать без подзарядки в течение семи дней.
Работа суперконденсатора рассчитана на 100 тысяч циклов зарядка-разрядки. По подсчётам экспертов, в таком случае время работы мыши может длиться «тысячи лет».
Мышь имеет пластиковый корпус, весит всего 66 граммов, оснащена датчиком PAW3395 с разрешением до 26 тысяч точек на дюйм, а клавиши устройства рассчитаны на 80 млн нажатий.