Начались продажи игрового MiniLED 2K-монитора TCL с 240 Гц экраном и за $280

Новинка оснащена 27-дюймовой панелью FAST HVA с разрешением 2560 × 1440 пикселей и частотой обновления 240 Гц, что делает его отличным выбором для игр и профессионального использования.

Q7 использует MiniLED и квантовые точки, обеспечивая динамическое соотношение контрастности 1 000 000 : 1 и статическое соотношение 2500 : 1.

Он поддерживает 1152 зоны локального затемнения и имеет мгновенный отклик подсветки. Максимальная яркость достигает 1600 нит, и монитор сертифицирован VESA DisplayHDR 1400, что гарантирует яркое HDR-изображение с низким уровнем черного.