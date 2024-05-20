Начались продажи игрового MiniLED 2K-монитора TCL с 240 Гц экраном и за $280

Начались продажи игрового MiniLED 2K-монитора TCL с 240 Гц экраном и за $280Топ за свои деньги!
Новинка оснащена 27-дюймовой панелью FAST HVA с разрешением 2560 × 1440 пикселей и частотой обновления 240 Гц, что делает его отличным выбором для игр и профессионального использования.
Q7 использует MiniLED и квантовые точки, обеспечивая динамическое соотношение контрастности 1 000 000 : 1 и статическое соотношение 2500 : 1.
Он поддерживает 1152 зоны локального затемнения и имеет мгновенный отклик подсветки. Максимальная яркость достигает 1600 нит, и монитор сертифицирован VESA DisplayHDR 1400, что гарантирует яркое HDR-изображение с низким уровнем черного.
Цветопередача охватывает 95% цветового пространства DCI-P3 и 99% sRGB, с Delta E менее 2, что важно для дизайнеров и создателей контента.
Время отклика составляет 1 мс GTG, что снижает размытие при движении. Монитор поддерживает AMD FreeSync Premium и Nvidia G-Sync для синхронизации частоты обновления и предотвращения разрывов экрана.
Новинка также оснащена двумя HDMI 2.1 портами, одним DP 1.4 портом и разъемом для наушников. Thunderbird Q7 уже доступен для предзаказа на JD.com по цене $282.