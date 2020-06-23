Компьютеры
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Начались продажи жесткого диска емкостью почти 20 ТБ
При этом на сайте есть упоминается лишь версия на 14 ТБ
Как стало известно, в Европе начались продажи жесткого диска емкостью почти 20 ТБ. При этом выпускается устройство под крайне популярной в данном сегменте маркой - Western Digital.
Так, модель, которая официально именуется WD181KRYZ, получила объем памяти аж в 18 ТБ! При этом в качестве разъема для подключения компания-разработчик выбрала интерфейс SATA 6 Гбит/с. Оценено же устройство в достаточно немалые 650 евро.
Стоит отметить, что схожий жесткий диск на 16 ТБ все от той же Western Digital в свое время был оценен в 582 евро. При этом на официальном сайте производителя максимальный объем памяти в линейке Gold (к которой и относятся 18 и 16 ТБ HDD) составляет 14 ТБ.