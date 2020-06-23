Начались продажи жесткого диска емкостью почти 20 ТБ

Стоит отметить, что схожий жесткий диск на 16 ТБ все от той же Western Digital в свое время был оценен в 582 евро. При этом на официальном сайте производителя максимальный объем памяти в линейке Gold (к которой и относятся 18 и 16 ТБ HDD) составляет 14 ТБ.