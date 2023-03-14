Надёжность SSD-накопителей в сравнении с жёсткими дисками доказали экспериментально

Надёжность SSD-накопителей в сравнении с жёсткими дисками доказали экспериментальноИнтересное наблюдение
Специалисты Backblaze опубликовали свежий отчёт, который подтвердил, что твердотельные накопители (SSD) более надёжны, чем традиционные жёсткие диски (HDD).
Фото: Newegg.com
Данным компании можно доверять хотя бы потому, что она использует SSD в качестве загрузочных дисков для своих серверов хранения данных ещё с 2018 года. По итогу её специалисты обнаружили, что в конце 2022 года частота отказов SSD составила 0,98%, что ниже, чем в 2021 году.
Для сравнения, показатель отказов для жёстких дисков составляет 1,64%, что примерно в два раза выше, чем у SSD.
Backblaze
Отдельно стоит отметить, что многие SSD, используемые Backblaze, являются недорогими моделями. А потому эксперты предлагают не относить более высокий показатель отказов среди данного типа накопителя к более высокой цене, чем у HDD.