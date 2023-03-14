Компьютеры
12:01, 14 марта 2023
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Надёжность SSD-накопителей в сравнении с жёсткими дисками доказали экспериментально

Интересное наблюдение

Специалисты Backblaze опубликовали свежий отчёт, который подтвердил, что твердотельные накопители (SSD) более надёжны, чем традиционные жёсткие диски (HDD).

Надёжность SSD-накопителей в сравнении с жёсткими дисками доказали экспериментально

Фото: Newegg.com

Данным компании можно доверять хотя бы потому, что она использует SSD в качестве загрузочных дисков для своих серверов хранения данных ещё с 2018 года. По итогу её специалисты обнаружили, что в конце 2022 года частота отказов SSD составила 0,98%, что ниже, чем в 2021 году.

Для сравнения, показатель отказов для жёстких дисков составляет 1,64%, что примерно в два раза выше, чем у SSD.

Надёжность SSD-накопителей в сравнении с жёсткими дисками доказали экспериментально

Backblaze

Отдельно стоит отметить, что многие SSD, используемые Backblaze, являются недорогими моделями. А потому эксперты предлагают не относить более высокий показатель отказов среди данного типа накопителя к более высокой цене, чем у HDD.

Источник:Backblaze
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