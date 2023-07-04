Наглость — второе счастье: в настройках Windows 11 появилась реклама

Так, если ранее Microsoft не использовала раздел с настройками для рекламы своих продуктов, то сейчас компания пошла на данный шаг. Теперь в нём можно найти баннер, приглашающий пользователей попробовать сервис Microsoft 365.

Представители компании заявили, что интерфейс настроек в Windows 11 создан для предоставления динамичного и персонализированного опыта. По их словам, система адаптируется к индивидуальным потребностям пользователей и предоставляет актуальную и полезную информацию.

В то же время введение рекламы в раздел настроек явно вызвало споры среди этих самых пользователей. Несмотря на стильный и удобный интерфейс, использование одной из карточек для показа рекламы столкнулось с негативными отзывами.

Напомним, что инсайдеры предсказывали появление рекламных баннеров в настройках Windows ещё в мае. Кроме того, в феврале специалисты из блога PC Security Channel обнаружили, что Windows 11 может собирать больше данных без согласия пользователей.