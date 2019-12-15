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Нагрев поможет создать жёсткие диски объёмом до 30 терабайт
А до конца года должны выйти HDD объёмом в 18 ТБ
Компания-производитель компьютерной электроники Western Digital заявила, что до конца года выпустит жёсткий диск объёмом 18 ТБ. Для того, чтобы добиться этого, специалисты хотят использовать технологию записи с воздействием микроволнами (Microwave-Assisted Magnetic Recording или MAMR).
Также сообщается, что в перспективе производители намерены перейти к записи с подогревом (Heat-Assisted Magnetic Recording или HAMR) с помощью лазера. Данный метод может использоваться для создания накопителей объём 24-30 ТБ. В компании Western Digital говорят даже о 50 ТБ. Но рассказывать о технологии, с помощью которой этого можно достичь, пока считают бессмысленным.
Жёсткий диск на 18 ТБ же будет выполнено по технологии MAMR. Точнее, будет использована разновидность метода с частичным воздействием, благодаря которому можно увеличить плотность записи без необходимости полной замены головок дисков и пластин.