Найден первый специфический вирус на Windows 11

Сообщается, что с начала прошлого года и по настоящее время зафиксировано порядка 220 тысяч атак с использованием этого вируса. Из них 38% — российские пользователи.

Часть атак закончилась успешно: хакеры заработали благодаря заражению пользовательских устройств около 25 млн рублей.