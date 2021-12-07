Найден первый специфический вирус на Windows 11

Компьютеры
Сегодня в 18:18
1 мин.
Найден первый специфический вирус на Windows 11С большим количеством успешных атак
Специалисты компании Avast Threat Labs в распространяемых пиратами взломанных браузерах Google Chrome, Microsoft Edge, текстовом редакторе Microsoft Office, незаконных версиях Windows 11 и нелицензионных версиях известных антивирусных программ обнаружили вредонос для майнинга криптовалюты CoinHelper.
Сообщается, что с начала прошлого года и по настоящее время зафиксировано порядка 220 тысяч атак с использованием этого вируса. Из них 38% — российские пользователи.
Часть атак закончилась успешно: хакеры заработали благодаря заражению пользовательских устройств около 25 млн рублей.
Источник: Газета.ru