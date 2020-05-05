Найден создатель первого компьютерного вируса, вызвавшего массовое заражение

Для заражения компьютеров вирусом, пользователям были направлены электронные письма, в которых был вложен файл с заманчивым названием “LOVE-LETTER-FOR-YOU”, что в переводе на русский язык звучит как “любовное письмо для тебя”. Так, именно в данном файле и хранился вредоносный код, который впоследствии копировал файлы, похищал пароли, перенаправляя данные всем контактам пользователя в Microsoft Outlook.

Выяснилось, что автором знаменитого вредоносного программного обеспечения оказался 44-летний мужчина по имени Филипино Онела де Гузмана, которой разработал вирус для кражи паролей и использования бесплатного интернета. Он поделился, что не рассчитывал, что его вирус заразить такое количество компьютеров. Кроме того, Гузман отметил, что сожалеет о том, что его вирус доставил миру столько неприятностей. По данным журналистов, на сегодняшний день автор вируса занимается ремонтом телефонов в Маниле.

Отметим, что данный вирус, действительно, принес немало бед, поскольку заразил, без малого, 45 млн машин. Для того, чтобы ликвидировать заражение некоторые ИТ-менеджеры вынуждены были отключать часть инфраструктур. Согласно подсчетам экспертов, вред от данного вируса исчислялся миллиардами фунтов стерлингов.