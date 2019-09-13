Найден способ перепрошить видеокарту AMD среднего класса во флагманскую

Так, специалисты с портала wccftech умудрились перенести прошивку vBIOS от флагманской видеокарты RX 5700ХТ на более простую RX 5700. По итогу у энтузиастов получилось неплохо ее разогнать, правда, заплатив в качестве цены температурой чипа и его прожорливостью. Помимо этого видеокарта на новой прошивке стала заметно сильнее шуметь, так как вентиляторы стали работать на пределе своих возможностей.