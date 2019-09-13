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Компьютеры
Сегодня 15:17

Найден способ перепрошить видеокарту AMD среднего класса во флагманскую

Чудеса смекалки
Некоторое время назад энтузиасты по всему миру проводили эксперименты с видеокартами Vega 56, в рамках которых они превращали “железку” среднего класса в более мощную Vega 64 при помощи адаптированной версии vBIOS. По всей видимости, традиция продолжится и в новом поколении видеокарт.

Так, специалисты с портала wccftech умудрились перенести прошивку vBIOS от флагманской видеокарты RX 5700ХТ на более простую RX 5700. По итогу у энтузиастов получилось неплохо ее разогнать, правда, заплатив в качестве цены температурой чипа и его прожорливостью. Помимо этого видеокарта на новой прошивке стала заметно сильнее шуметь, так как вентиляторы стали работать на пределе своих возможностей.

На графике можно заметить, как видеокарта стала заметно быстрее в своей работе. но стоит помнить, что любого подобного рода прошивка неминуемо приведет к потере гарантии на видеокарту.

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