Найден способ решить проблему, возникающую при установке Windows 11

Так, например, те, кто решил воспользоваться новой утилитой от редмондцев, получившей название «Помощник по установке Windows 11», частенько «застревали» из-за появление ошибки 0x8007007f. При этом до сих пор неясно, что именно становится причиной ещё возникновения.

Но в сети нашлись энтузиасты, которые смогли обойти проблему. Так, одним из методов её решения является запуск утилиты с правами администратора. Если это не поможет, можно попробовать перезагрузить устройство и обновить драйверы.