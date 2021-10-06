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Найден способ решить проблему, возникающую при установке Windows 11

Но он не всегда помогает справиться с ошибкой
Вчера состоялся релиз финальной версии Windows 11. Несмотря на это, часть пользователей столкнулись с проблемами при установке новой системы от Microsoft.
Найден способ решить проблему, возникающую при установке Windows 11

Так, например, те, кто решил воспользоваться новой утилитой от редмондцев, получившей название «Помощник по установке Windows 11», частенько «застревали» из-за появление ошибки 0x8007007f. При этом до сих пор неясно, что именно становится причиной ещё возникновения.

Но в сети нашлись энтузиасты, которые смогли обойти проблему. Так, одним из методов её решения является запуск утилиты с правами администратора. Если это не поможет, можно попробовать перезагрузить устройство и обновить драйверы.

Найден способ решить проблему, возникающую при установке Windows 11

В случае, если все вышеописанные способы не будут иметь успеха, можно попробовать установить Windows 11 каким-то другим способом.

Отметим, что основной версией, почему ошибка 0x8007007f вообще возникает, называется проблемы с разрешениями системы контроля учётных записей пользователей. Ещё одним вариантом может быть нехватка места на диске.