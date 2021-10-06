Найден способ решить проблему, возникающую при установке Windows 11

Найден способ решить проблему, возникающую при установке Windows 11Но он не всегда помогает справиться с ошибкой
Так, например, те, кто решил воспользоваться новой утилитой от редмондцев, получившей название «Помощник по установке Windows 11», частенько «застревали» из-за появление ошибки 0x8007007f. При этом до сих пор неясно, что именно становится причиной ещё возникновения.
Но в сети нашлись энтузиасты, которые смогли обойти проблему. Так, одним из методов её решения является запуск утилиты с правами администратора. Если это не поможет, можно попробовать перезагрузить устройство и обновить драйверы.
В случае, если все вышеописанные способы не будут иметь успеха, можно попробовать установить Windows 11 каким-то другим способом.
Отметим, что основной версией, почему ошибка 0x8007007f вообще возникает, называется проблемы с разрешениями системы контроля учётных записей пользователей. Ещё одним вариантом может быть нехватка места на диске.