Найдена причина частых поломок видеокарт Radeon RX 6000

Выяснилось, что причина проста: большинство попавших в ремонт видеокарт хранились в помещении с высокой влажностью. Видеокарты были куплены у одного и того же продавца в течение двух недель. При этом все карты использовались для майнинга.

Но обычно майнинг не влияет на состояние и работоспособность 3D-карт. Это говорит о банальности случившегося: именно влажность «убила» адаптеры.

Как отмечается, слухи о таинственной поломке драйвера видеокарты, не подтвердились.