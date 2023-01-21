Найдена причина частых поломок видеокарт Radeon RX 6000

15:52, 21 января 2023
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Найдена причина частых поломок видеокарт Radeon RX 6000Причина банальна — влажность
Причина частых поломок видеокарт Radeon RX 6000 оказалась в хранении устройств в помещении с высокой влажностью. Мастерская, которая столкнулась с повальным выходом из строя видеокарт Radeon RX 6000, рассказала о подлинных причинах столь частых поломок.
Фото: Engadget.com
Выяснилось, что причина проста: большинство попавших в ремонт видеокарт хранились в помещении с высокой влажностью. Видеокарты были куплены у одного и того же продавца в течение двух недель. При этом все карты использовались для майнинга.
Но обычно майнинг не влияет на состояние и работоспособность 3D-карт. Это говорит о банальности случившегося: именно влажность «убила» адаптеры.
Как отмечается, слухи о таинственной поломке драйвера видеокарты, не подтвердились.