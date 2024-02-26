Найди 10 отличий: вышла Wubuntu — Linux с интерфейсом и возможностью запускать приложения Windows 11

Опубликовано 26 февраля 2024, 08:20
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Найди 10 отличий: вышла Wubuntu — Linux с интерфейсом и возможностью запускать приложения Windows 11Необычный проект
Хотите Windows, но не хотите переплачивать? Вам нужен Linux, но не хватает привычного интерфейса? Wubuntu – ваш выбор!
Wubuntu – это новый дистрибутив Linux, основанный на Ubuntu, но с интерфейсом, как две капли воды похожим на Windows 11. Но это не просто копия! Wubuntu умеет запускать любые приложения Windows, будь то Edge, Teams или даже новый ИИ-помощник Copilot.
Системные требования Wubuntu скромны: она не требует TPM и отлично работает даже на слабых компьютерах. А еще новинка совместима с Android-приложениями!
Wubuntu доступна в двух версиях: бесплатной и платной. Платная версия за $35 предлагает дополнительные функции, такие как автоматическое обновление приложений и поддержку от разработчиков.