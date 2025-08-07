Народная RTX 5060 стала самой популярной видеокартой июля в Южной Корее

Но у AMD тоже все не так уж и плохо

В июле 2025 года самой популярной видеокартой на рынке Южной Кореи стала «народная» RTX 5060, сообщает аналитический портал Danawa Research.