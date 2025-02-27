«Народная» видеокарта RTX 5060 Ti будет потреблять 180 Вт и будет выходить в течение двух месяцев

Опубликовано 27 февраля 2025, 08:061 мин.
«Народная» видеокарта RTX 5060 Ti будет потреблять 180 Вт и будет выходить в течение двух месяцевСначала модель «пожирнее», потом — попроще
NVIDIA готовит к релизу RTX 5060 Ti, которая заменит RTX 4060 Ti в среднем сегменте. Карта выйдет в двух вариантах — с 16 ГБ и 8 ГБ видеопамяти.
Обе версии будут основаны на GPU GB206, использовать 128-битную шину и GDDR7-память с пропускной способностью 448 ГБ/с — на 55% выше, чем у RTX 4060 Ti.
Заявленный уровень энергопотребления составит 180 Вт, что на 20 Вт больше по сравнению с RTX 4060 Ti 8 ГБ.
Первой в продажу поступит 16-гигабайтная модель во второй половине марта, а версия на 8 ГБ появится в апреле. Старт продаж был сдвинут из-за проблем с поставками, но ожидается, что цена останется в пределах $400–500.
RTX 5060 Ti придется конкурировать с AMD RX 9060, которая выйдет примерно в те же сроки.